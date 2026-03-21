ウイルス、花粉、ダニetc…この時期になると気になるアレル物質対策にピッタリなクリーン家電を、家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん、家電ライター・田中真紀子さん、芸能界イチ家電に詳しい女優・奈津子さんの3人が紹介。実際にお試してくれた、女優の莉子さんのコメントにも注目！この時期になると気になる花粉、暑さによって増えてくるウイルスやダニ。「それらのアレル物質を自宅に持ち込まないために。玄関な