福岡県嘉麻市の遠賀川で21日、子どもたちがサケの稚魚を放流しました。福岡県嘉麻市の遠賀川の河川敷で21日午前、地元の子どもたち約60人が、体長約5センチのサケの稚魚1000匹を放流しました。近年は温暖化の影響で海水温が上昇し、遡上してくるサケが減っているということですが、21日に放流したサケは早ければ4年後に遠賀川に戻ってくるということです。