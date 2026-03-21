岡山市南区の興陽高校には岡山県で唯一、造園を学ぶ学科があります。 21日、日本造園組合連合会岡山県支部が、若手人材の確保と技術の継承を目的に、日本庭園を作庭する講習会を開きました。 「現代の名工」に選ばれている寺下弘さんが講師を務め、若手の庭師らと一緒に造園デザイン科の生徒７人も下草の植栽や石の配置を体験しました。 興陽高校造園デザイン科2年の近藤吉平さんは「プロの技、本当に感じます。スピ&#