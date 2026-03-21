福岡の桜の開花発表は、22日以降に持ち越しとなりました。■井手妃奈子記者「多くの茶色のつぼみが見られますが3・4輪はピンク色が見えています」福岡の桜の開花発表の基準となる福岡管区気象台のソメイヨシノの標本木は21日、膨んだつぼみはありましたが、開いた花は確認できませんした。気象情報会社ウェザーマップによりますと福岡の桜の開花予想日は22日です。