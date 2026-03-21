■全国の22日（日）の天気東シナ海に前線がのび、前線上に発生する低気圧が九州南部に近づきそうです。九州は昼頃から雨が降り出し、夕方から夜にかけては、中国四国や近畿まで雨の範囲が広がるでしょう。東日本や北日本は、晴れますが、午後は東日本も雲が多くなりそうです。ただ、天気の崩れはなく、まずまずのお出かけ日和になりそうです。朝の気温は北日本や北陸で0℃前後の所が多く、西日本でも霜のおりる所があるでしょう。