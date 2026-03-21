「オープン戦、巨人３−０楽天」（２１日、東京ドーム）巨人がオープン戦５連勝。キャベッジ＆坂本が１号弾で競演し、投げてはハワードが５回３安打無失点と開幕へ向けて万全の最終段階を踏んだ。ハワードついて阿部監督は「良かったんじゃないですか」。このまま１週間後、阪神との開幕２戦目に先発起用するかと問われると「はい」と回答。前回１４日・日本ハム戦での３回３安打２失点の投球と比較して「前回はチェンジアッ