双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）が21日、それぞれXを更新。2ショットを公開するとともに改めて事務所を退所することを報告した。【写真】そっくり！改めて事務所を退所することを報告したはらぺこツインズかこは「事務所退所のご報告をさせていただきましたが、YouTubeやSNS、メディアでの活動は今後も変わらず続けていく予定です これからもはらぺこツインズをよろしくお願いします」と投稿。写真