「競泳・日本選手権」（２１日、東京アクアティクスセンター）愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月・米国）の代表選考会を兼ねて行われた。男子２００メートル平泳ぎでは、１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）が派遣標準記録（２分９秒３２）を上回る世界樹ニア新記録の２分６秒５９で泳ぎ、５０メートル、１００メートルに続いて優勝。２０２１年に佐藤翔馬が記録した２分６秒４０の日本記録にはわ