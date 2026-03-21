秋田市の国際教養大学で卒業式が行われ、212人が新たな門出を迎えました。国際教養大学から巣立ったのは大学生と大学院生あわせて212人です。授業は全て英語で海外留学が必須など独自のカリキュラムのもと「国際社会の新たなリーダー」を目指して、学びを深めてきました。「タッセルを移動させてください。あなたたちを同窓に」迎えることを光栄に思います」卒業生代表 古荘恵さん「それぞれが情熱と活力を持って切り