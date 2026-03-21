日本の精肉店やスーパーではおなじみの薄切り肉。【写真】感動！アメリカでも薄切り肉が買えるなんて今、SNS上ではそんな薄切り肉がアメリカのスーパーにも普及する大きな注目を集めている。「ついにアメリカで薄切りの豚肉が売り出されました。神すぎる」とその模様を紹介したのはアメリカ在住のYouTuber、パジメさん（@pajime）。東アジアではありふれた薄切り肉だが、実は欧米ではお目にかかれなかった。日本の食文化が伝わった