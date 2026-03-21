中国メディアの中国新聞網は18日、石油危機リスクの高まりが世界の「財布」に負担を強いるとする記事を掲載した。記事はまず、「中東情勢の緊迫化と国際原油価格の高騰は、世界経済に深刻な影響を与えている」とし、国際原油価格が一時1バレル120ドル近くまで上昇する中、国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビロル事務局長が現在の供給不足について、1973年の石油危機時の供給不足を上回っていると指摘したことを紹介した。そ