Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。炙り料理をおうちで楽しみたいと思っても、ちょうどいい火力の道具って意外と無いですよね。一般的なライターだと火力も足りず、そもそも火を食材に近づけにくい。かといってカセットコンロタイプのバーナーだと強すぎる……。そんな“ライター以上、バーナー未満”の火力を実現してくれたのが、