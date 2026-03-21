田中将大、里田まい夫妻が、3月20日に14回目の結婚記念日を迎えた。田中と里田がそれぞれのInstagramから結婚記念日を報告し、ツーショットをアップしている。 （関連：【画像】田中将大に抱きつく里田まい「幸せそう」） 田中は「本日3月20日は14度目の結婚記念日」「妻は1日仕事で忙しかったから今度誕生日と一緒にお祝いやな」と綴り、所属するプロ野球・読売ジャイアンツの那覇キャンプで撮影した里田との記念写真