サンリオの人気ユニット“はぴだんぶい”とコラボレーションしたスイーツビュッフェ「Come travel with us〜はぴだんぶいの福岡探検〜」が、4月29日（水・祝）〜6月28日（日）の期間、福岡・福岡市にあるヒルトン福岡シーホークで開催される。【写真】描き下ろしイラストをデザイン！ポーチ付きプランも用意■九州で初開催！今回“土・日・祝日”限定で開催される「Come travel with us〜はぴだんぶいの福岡探検〜」は、“は