国宝・霧島神宮の最寄り駅霧島神宮駅のリニューアル2周年を記念したイベントが、3月21日・22日の2日間開催されています。霧島神宮駅のリニューアル2周年を記念したイベント「光来祭」。地元の大窪保育園の園児たちも和太鼓で元気いっぱいに会場を盛り上げていました。また、手作り雑貨や農産物、グルメなど、作り手のこだわりの品が並ぶマルシェも開催され、来場者は、お腹も心も満たされていました。（出水から）