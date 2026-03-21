プロバスケットボールの熊本ヴォルターズが阿蘇市では初めての交流イベント「ヤルヴォー！ＡＳＯ。祭」を開きました。 スポーツを通じて地域の活性化を目指そうとNOK熊本事業場の協賛で開かれたもので、ヴォルターズの選手らが子どもたちにバスケットボールを指導しました。