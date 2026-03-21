◇競泳日本選手権第3日（2026年3月21日東京アクアティクスセンター）男子200メートル平泳ぎは決勝が行われ、17歳の大橋信（枚方SS）が2分6秒59の世界ジュニア新記録で制し、50、100メートルと合わせて平泳ぎ3冠を達成した。男子平泳ぎの3冠は、北島康介、立石諒、小関也朱篤に続く史上4人目の快挙で、17歳での達成は最年少記録。名実共に日本のお家芸種目を背負う新エースが誕生した。大橋は2分9秒32の派遣標準記録も突