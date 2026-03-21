競泳日本選手権の男子200メートル平泳ぎ決勝が21日に行われ、17歳の大橋信選手が日本新の2分06秒59を記録し優勝。平泳ぎ100メートル、50メートルに続き3冠を達成しました。大橋選手はスタートから50メートルの時点で体一つ抜けだし、前半の100メートルは世界記録より速いペース59秒86で折り返します。そして150メートルのターンでも世界記録を上回り、ラスト50メートルでもテンポの速い泳ぎを維持。しかし最後は失速し日本記録より