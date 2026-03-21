自民党の小林鷹之政調会長は21日、緊迫する中東情勢を巡り、日本とイランの首脳同士の対話を模索すべきだとの考えを示した。「さらなる外相間の協議、首脳同士の協議も模索してほしい」と宮崎県延岡市で記者団に語った。