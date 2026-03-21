21日未明、福井県坂井市の防波堤で釣りをしていたベトナム人技能実習生の男性5人が海に転落しました。うち1人が死亡、3人が依然行方不明となっています。福井海上保安署の調べによりますと21日午前2時半ごろ、福井県坂井市の防波堤で釣りをしていたグループから「仲間が海に転落した」と警察に通報がありました。グループは大阪から来た19歳から38歳のベトナム人技能実習生の男性8人で、このうち5人が波にさらわれて海に転落しまし