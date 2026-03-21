ドイツ中部のノイマルク・ノルド遺跡では２００４年から０９年にかけて発掘が行われた/Roebroeks/Leiden University（CNN）現在のドイツに位置する湖のそばで暮らしていた石器時代の人類は、系統立ったやり方で動物の骨を煮込み、脂肪を多く含んだ栄養素を獲得していたようだ――。そんな研究結果が昨年、発表された。その工程は事実上、大掛かりな「脂肪工場」だったと、科学者らは形容する。 考古学者らは、ドイツ中部ハレ南郊の