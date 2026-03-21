ロッテのドラフト2位・毛利海大投手（明大）が開幕投手に決まった。21日の中日とのオープン戦の試合後にサブロー監督は「開幕、毛利で行きます」と明言した。ロッテの新人が開幕投手を務めるのは毎日時代の1950年の榎原好以来、76年ぶりとなる。毛利は前日20日の中日戦に先発、4回を1/3を7安打、4四球で4失点で初黒星を喫していた。サブロー監督は「毛利にはもちろん期待してるんですけど、それ以上に2戦目が大事だと思うんで