◇プロ野球オープン戦巨人3-0楽天(21日、東京ドーム)楽天は引き分け挟み4連敗。オープン戦は10敗目を喫しました。初回、昨季までの同僚であるハワード投手から2本の安打で得点圏にランナーを置きますが、2アウト2、3塁の好機で5番の小郷裕哉選手はアウトコースいっぱいの151キロストレートに手が出ず。見逃し三振でチャンスを逃します。すると直後の守りでは、先発の瀧中瞭太投手がキャベッジ選手に特大の先頭打者アーチを浴び、