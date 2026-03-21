韓国で21日夜、世界的人気グループ「BTS」の復帰公演が開かれます。最大で26万人の来場が見込まれる中、政府は異例の警戒態勢を敷いています。現場から、FNNソウル支局・濱田洋平記者が中継でお伝えします。BTSの復帰公演はソウル中心部の光化門（クァンファムン）広場で午後8時から開かれます。会場周辺にはチケットを持っていないファンも含め、すでに多くの人が集まっています。BTSはメンバーが兵役のため22年にグループ活動を