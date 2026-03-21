◆オープン戦中日２―２ロッテ（２１日・バンテリンドーム）ロッテのサブロー監督（４９）は２１日の試合後、２７日の西武との開幕戦（ＺＯＺＯ）の先発投手をドラフト２位左腕・毛利海大投手（２２）＝明大＝に決めたと明らかにした。球団新人で開幕投手を務めるのは、１９５０年の榎原好（えばら・よしみ）以来、７６年ぶり２度目。サブロー監督は「開幕は毛利でいきます。きょうの練習後に伝えました。『結果は気にせずに