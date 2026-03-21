日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送される。史上最多６１７１人がエントリーした今大会。しんや（吉本興業）、今井らいぱち（吉本興業）、渡辺銀次（吉本興業）、ななまがり 初瀬（吉本興業）、さすらいラビー 中田（太田プロダクション）、真輝志（吉本興業）、ルシファー吉岡（マセキ芸能社）、九条ジョー（吉本興業）、トンツカタン お抹茶（プロダク