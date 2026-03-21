ＴＢＳラジオ「荻上チキ・Ｓｅｓｓｉｏｎ」（月〜金曜・午後５時）に出演していたフリーの南部広美アナウンサーが、体調不良のため番組を降板することが２１日までに同番組の公式サイトや公式Ｘで発表された。サイトでは「リスナーの皆様に、番組から大切なお知らせがあります」の書き出しで、「昨年末から体調不良でお休みしている南部広美さんですが、この３月をもって、正式に番組から離れることになりました」と報告。詳