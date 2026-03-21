元放送作家の長谷川良品氏が２１日までに自身のＸを更新。受信料に関するＮＨＫの井上樹彦会長の説明に持論を唱えた。朝日新聞による井上会長のインタビュー記事が話題となっている。同会長は「（受信料は）受信の対価と思われているかもしれないが、そうではない。『豊かで良い放送』には、例えば災害時のどうしても国民に伝えねばならない放送も含まれている。そのための財源を公平に負担してもらうのがＮＨＫ。有料配信や