◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２試合連続１番でスタメン出場。初回先頭打者本塁打を放った。滝中の内角直球を完璧にとらえ、打球速度１８５キロの驚弾で、右翼３階席への１３２メートルの超特大の一発となった。阿部監督は試合後、「あれがあるのでね、相手にプレッシャーかけられるんじゃないかと言ったので。シーズンでもたぶん１番で使うと思います」と明言した。