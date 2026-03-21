新日本プロレス２１日長岡大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を?断罪?した。ウルフは今年１月４日東京ドーム大会のデビュー戦でＥＶＩＬから勝利を収めたの皮切りに、Ｈ．Ｏ．Ｔとの抗争に突入。２月大阪大会では成田蓮にＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪われ、トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」ではドン・ファレに敗れ１回戦敗退