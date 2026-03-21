◆大相撲春場所１４日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に押し出され、４敗に後退、優勝の可能性が消滅した。当たっていなしたが、左を差され、動きを封じられた。今場所は、強い当たりから優位に立つ相撲で、１２日目までは２敗を堅持。関脇・霧島（音羽山）を追走してきたが、前日は横綱・豊昇龍（立浪）に黒星となり、３敗目となっていた。昨年の名古