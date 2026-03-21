第９８回選抜高等学校野球大会の第３日第３試合（２１日）は専大松戸（千葉）が北照（北海道）に４―０で完封勝利。危なげなく２回戦進出を決めた。先発のエース右腕・門倉昂大（３年）は力強い直球にスライダーやフォークを織り交ぜながら、９回４安打無失点の快投。試合後は「楽しかったです」と笑顔を見せ、「最初から球走っててコントロールもよかったのでこのまま続けていこうと思いました。ピンチになっても焦んないで１