◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）スピード自慢の３歳馬１７頭立てで行われ、８番人気のエイシンディード（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）が２着に入った。好スタートから２番手を追走。最後の直線も粘ったが、最後に勝ち馬にかわされてしまった。同馬はホッカイドウ競馬の門別でデビュー。中央移籍初戦となった函館２歳Ｓではレイチェル・キング騎手と