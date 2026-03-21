春の選抜高校野球大会、21世紀枠で初出場した高知農業高校は残念ながら初戦突破はなりませんでした。21世紀枠でセンバツ初出場となった高知農業は3月21日、新潟の日本文理と対戦。アルプス席からは高知から駆け付けた大応援団が選手たちを後押ししたほか、地元・南国市でも地域交流センター「みあーれ」でパブリックビューイングが行われ、およそ150人の市民が声援を送りました、熱い応援を背にマウンドに立った