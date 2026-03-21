2軍調整中だった日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）と、万波中正外野手（25）の2人が、22日のヤクルト戦（エスコン）から1軍合流することが決定した。21日のヤクルト戦後、新庄監督が取材に応じ「明日、万波君と清宮君が（1軍に）来るんで。そこで出てもらって」と明らかにした。2月の春季キャンプ中に右肘負傷で離脱した清宮幸は、11日の春季教育リーグ・オイシックス戦（鎌ケ谷）で実戦復帰。ここまで7試合に出場し、3本塁打