今年10月に「YKK AP ARENA」として、リニューアルオープンする富山市総合体育館の親子見学会が開かれました。この見学会は、市民に富山市総合体育館の改修の内容を知ってもらおうと、富山市などが企画しました。参加した親子は、富山グラウジーズの試合会場にもなる第1アリーナなどを、担当者から説明を受けながら見学しました。アリーナでは大地震に備えて天井を改修したのに加えて、会場の中央に