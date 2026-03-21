女優の小泉今日子（60）が20日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にVTR出演。「八千草薫さんに似てる」と絶賛する人気女優を明かした。この日は女優の小林聡美がゲスト出演。14歳で女優デビューし、1988年にはフジテレビ「やっぱり猫が好き」に出演し、個性派女優しての地位を確立。その後も、さまざまな作品で自然体の演技で唯一無二の存在感を放ち続けている。一方、20代からエッセイストとしても活動。2024年には歌手