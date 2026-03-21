茨城県の神栖市長選挙で、立候補した現職と新人が同じ得票数となったことを受けて、投票用紙の3度目の点検が始まりました。【映像】投票用紙の再々点検の様子去年11月の神栖市の市長選挙は、立候補した現職の石田進氏（67）と、新人の木内敏之氏（64）の得票数がともに1万6724票になったため、くじ引きの結果、木内氏の当選が決まりました。この結果を受けて、石田氏が異議を申し立て、市の選挙管理委員会による投票用紙の再