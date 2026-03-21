20日、三重県亀山市の新名神高速道路で子ども3人を含む6人が死亡した事故で、現行犯逮捕された運転手の女が事故直前まで規制速度を超えて運転していた疑いがあることがわかりました。21日に送検された大型トラックの運転手、水谷水都代容疑者は、20日午前2時半ごろ、亀山市の新名神高速下り・野登トンネル出口付近で、玉突き事故を起こし、子ども3人を含む6人を死亡させた疑いがもたれています。当時、工事のため制限速度が50キロ