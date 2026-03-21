明治安田J2・J3百年構想リーグのブラウブリッツ秋田はきょう、ヴァンラーレ八戸に競り勝ち3連勝です。ブラウブリッツは前回に続いてのホーム戦で、およそ3200人のサポーターが集まりました。強い向かい風となった序盤、ブラウブリッツは押し込まれる場面が多くなりました。ここはゴールキーパー山田がセーブ。ブラウブリッツは前半だけで7本のコーナーキックを