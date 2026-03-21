日本女子代表(なでしこジャパン)は21日、女子アジアカップ決勝で開催国オーストラリアと対戦する。日本時間午後6時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。2大会ぶり3度目のアジア制覇に王手をかけた日本は、準決勝からスタメン変更なし。キャプテンマークを巻くMF長谷川唯は唯一の全6試合スタメンとなった。予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左から北川ひかる、DF熊谷紗希、DF古賀塔子、DF高橋はな