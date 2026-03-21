3月21日、国立代々木競技場第二体育館で「Wリーグディビジョン入替戦2025-26」の第2戦が開催。第1戦で山梨クィーンビーズに敗れ崖っぷちに立たされていたアイシンウィングスは、65－55で勝利し第3戦に望みをつないだ。 前日20日に行われた第1戦では、渡嘉敷来夢が13得点を挙げるもチーム全体でフィールドゴール成功率28.0パーセントと苦しみ、50－76で敗戦を喫した