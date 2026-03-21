ソ・イングクの最新作『マンスリー彼氏』がNetflixで独占配信中だ。ウェブ漫画プロデューサーのソ・ミレ（BLACKPINK ジス）は、職場の同僚でライバルでもあるパク・キョンナム（ソ・イングク）や、担当作家の作品に寄せられる世間の評判と闘い続けて疲弊。29歳の現在も恋愛から遠ざかるなか、仮想空間でのバーチャルデートサービス「マンスリー彼氏」のレビューを依頼され、こ