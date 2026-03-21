岡山市南区の朝日塾幼稚園がこの春、認定こども園に移行するのに伴い新しい園舎を完成させ、きょう（21日）見学会が開かれました。 【写真を見る】朝日塾幼稚園から4月に移行する「朝日塾こども園」新園舎が完成大地や空などをイメージした内装も【岡山】 新しい園舎は、朝日学園が運営する岡山市南区万倍の朝日塾幼稚園の旧園舎の隣に完成したものです。園は来月（4月）、幼稚園と保育所の両方の役割を持つ幼稚園型認定
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