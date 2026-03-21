【J1百年構想リーグ WEST第8節】(ベススタ)福岡 2-2(PK14-13)G大阪<得点者>[福]オウンゴール(22分)、辻岡佑真(90分+2)[G]デニス・ヒュメット(11分)、ウェルトン(42分)<警告>[福]前田快(72分)[G]食野亮太郎(90分+1)主審:長峯滉希└福岡がPK戦を14-13で制す! GK小畑が執念のPKストップ…G大阪は2度のリードから追いつかれてPK敗戦