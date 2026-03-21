[3.21 J1百年構想リーグWEST第8節 福岡 2-2(PK14-13) G大阪 ベススタ]J1百年構想リーグWESTは21日に第8節を行った。アビスパ福岡とガンバ大阪の対戦は、2-2の末にPK戦へ。福岡が14-13で勝利を収めた。前半11分、G大阪が先制点を奪う。MFイッサム・ジェバリのスルーパスにFWデニス・ヒュメットが抜け出し、右足シュートを決めた。しかし福岡も22分に反撃に出る。CKから波状攻撃を仕掛けると、最後はDF辻岡佑真が深い位置から押