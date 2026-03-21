[3.21 J2・J3百年構想リーグEAST-B第7節 福島 3-3(PK3-5) 藤枝 とうスタ]J2・J3百年構想リーグEAST-Bは21日に第7節を行った。福島ユナイテッドFCと藤枝MYFCの対戦は、3-3の末、藤枝がPK戦を5-3で制した。福島はFW三浦知良がベンチ入りしたが、2試合ぶりの出場とはならなかった。藤枝は前節に無敗の大宮から白星を奪取。槙野智章監督のもと、今節も勢いは止まらない。前半11分にはFW真鍋隼虎が敵陣内でシュート。ゴール前にこぼ