リンクをコピーする

【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節】(ヤマハ)磐田 1-4(前半0-2)大宮<得点者>[磐]グスタボ・シルバ(59分)[大]山本桜大2(28分、90分+7)、泉柊椰2(42分、61分)<警告>[磐]グスタボ・シルバ(88分)[大]カプリーニ(90分+4)観衆:8,241人主審:大橋侑祐└大宮が敵地で磐田を4-1撃破! 山本桜大&泉柊椰がそれぞれ2ゴールの活躍