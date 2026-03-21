[3.21 J2・J3百年構想リーグEAST-B第7節 磐田 1-4 大宮 ヤマハ]J2・J3百年構想リーグEAST-B第7節が21日に行われ、3位RB大宮アルディージャは敵地で7位ジュビロ磐田に4-1で勝利した。連敗を2で止める3試合ぶりの白星。磐田は3連敗を喫した。大宮は前半28分に先制。左CKからキッカーのDF加藤聖がマイナスにショートパスを出すと、フリーのMF山本桜大がペナルティエリア手前左で受け、右足でグラウンダーのシュートを放つ。ゴール