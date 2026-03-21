【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節】(ギオンス)相模原 2-4(前半2-0)横浜FC<得点者>[相]棚橋尭士(15分)、竹内崇人(41分)[横]伊藤槙人(48分)、アダイウトン2(54分、90分+8)、遠藤貴成(90分+2)<警告>[相]竹内崇人(40分)[横]アダイウトン(84分)、新保海鈴(90分+6)主審:清水勇人